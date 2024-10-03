Трое соучастников теракта в «Крокусе» обвиняются в подготовке еще одного теракта

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Троим соучастникам теракта в «Крокус сити холле» предъявлено обвинение в подготовке еще одного теракта, говорится в материалах дела, копии текста которых есть в распоряжении ТАСС.

«Помимо обвинения в совершении теракта, трем фигурантам дела также предъявлено обвинение в приготовлении к террористическому акту», — отмечается в документах. Совершить они его планировали при помощи самодельной бомбы. В связи с этим они также обвиняются в незаконном изготовлении взрывного устройства, совершенном организованной группой.