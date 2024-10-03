Хуситы заявили о нанесении ударов беспилотниками по Тель-Авиву
10:32 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары беспилотниками по Тель-Авиву, утверждает военный представитель повстанцев Яхья Сариа.
«Военно-воздушные силы Йемена провели операцию, атаковав беспилотниками „Яффо“ жизненно важный объект в Тель-Авиве на территории оккупированной Палестины», — заявил представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.
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