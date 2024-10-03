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Израиль попытается нанести максимальный ущерб экономике Ирана — FT

11:05 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль, объявивший о подготовке удара по Ирану в ответ на массированную иранскую ракетную атаку, попытается нанести максимальный ущерб экономике исламской республики. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, с учетом масштабов обстрела Ирана, ожидается, что Тель-Авив «ответит прямым ударом по иранским объектам». В качестве основных целей на данный момент рассматриваются объекты нефтяной инфраструктуры.

«Это не исключает других вариантов — но, безусловно, в израильском ответе должен быть элемент кинетики» с целью решить основные проблемы, сказал научный сотрудник вашингтонского Еврейского института национальной безопасности Америки Яаков Амидрор, бывший советник по вопросам национальной безопасности премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Тель-Авив также может ударить по ракетным установкам, участвовавшим в атаке во вторник. Именно в подобном «альтернативном варианте» пытались, по сведениям газеты, убедить израильскую сторону западные столицы. Как отмечают дипломатические источники, подобное будет рассматриваться как симметричный ответ и с меньшей вероятностью обернется дальнейшей эскалацией конфликта. Эксперты также не исключают, что мишенями для ударов Израиля станут высокопоставленные иранские представители.

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