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Цена нефти Brent на бирже ICE достигала $79 за баррель

15:12 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднималась до $79 за баррель впервые с 30 августа, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 13:43 мск, цена барреля Brent выросла на 1,78%, до $79. К 14:12 мск фьючерс на Brent замедлил рост, торговался на уровне $78,74 (+1,44%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре рос на 1,62%, до $74,83 за баррель.

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