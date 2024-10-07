Три человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Подмосковье
15:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, сообщает областной главк МВД РФ.
«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, трое получили телесные повреждения», — сказали в ведомстве.
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