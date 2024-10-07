0
0
107
НОВОСТИ

Три человека погибли, еще трое пострадали в массовом ДТП в Подмосковье

15:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 автомобилей столкнулись на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье, сообщает областной главк МВД РФ.

«По предварительной информации, водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями. В результате ДТП три человека погибли, трое получили телесные повреждения», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

15:32 07.10.2024
В Иране разрабатывают договор, предполагающий военную помощь в случае атаки США и Израиля
0
40
15:12 07.10.2024
Проблем с финансовым обеспечением семейной ипотеки в 2024–2025 гг. не будет — Силуанов
0
85
14:32 07.10.2024
На укрепление обороноспособности ресурсы выделяются в первоочередном порядке — Силуанов
0
163
14:12 07.10.2024
Попытки США вести опосредованную войну с Россией на Украине терпят провал — The American Conservative
0
206
14:00 07.10.2024
ВС РФ уничтожили украинскую РЛС RADA RPS-42 производства Израиля — Минобороны России
0
198
13:32 07.10.2024
Новый взрыв произошел рядом с посольством Израиля в Дании
0
259
13:20 07.10.2024
ВС РФ освободили Гродовку в ДНР
0
258
13:05 07.10.2024
Нобелевская премия по медицине присуждена за открытие микроРНК, регулирующих действие гена
0
251
13:00 07.10.2024
Опубликованный в СМИ «немецкий сценарии» ситуации на Украине не реалистичен — Песков
0
300
12:32 07.10.2024
В Воронеже гражданина США Гилмана приговорили к 7 годам колонии строгого режима
0
342

Возврат к списку