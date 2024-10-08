Единство славян и тюрков легло в основу становления государственности РФ — Нарышкин

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Историческое единство славянских и тюркских народов легло в основу становления российской государственности и стало залогом будущего развития каждого народа России. Об этом говорится в приветствии председателя Российского исторического общества (РИО), директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина участникам международной научно-практической конференции «Горный Алтай — прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации».

«На протяжении столетий формирования и развития тюркских этносов не прекращалось взаимопроникновение славянских и тюркских народов. Это историческое единство не только легло в основу становления российской государственности, помогая нашим предкам сообща развивать страну, но и стало залогом будущего успешного развития каждого народа России», — зачитал текст приветствия замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.