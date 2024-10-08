СК Белоруссии обвинил 45 человек в заговоре с целью захвата власти и экстремизме

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовные дела в отношении находящихся за рубежом 45 человек, обвиняемых в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования либо участии в нем. Об этом говорится в заявлении ведомства.

В СК уточнили, что 22 человека являются фигурантами дела о заговоре с целью захвата власти неконституционным путем, еще 23 человека проходят по делу о создании экстремистского формирования либо участии в нем. «Представители радикального сообщества анонсировали новую инициативу — „Платформа-2025“. Преступный замысел подразумевает консолидацию экстремистов для координации действий в период электоральной кампании в Республике Беларусь (речь идет о президентских выборах в 2025 году — прим. ТАСС)», — отметили в ведомстве.