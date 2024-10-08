Курс юаня на Мосбирже перешел к росту до 13,537 руб.
11:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 0,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,503 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:04 мск юань перешел к росту и находился на отметке 13,537 руб. (+2,75 коп.).
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