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НОВОСТИ

Курс юаня на Мосбирже перешел к росту до 13,537 руб.

11:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 0,65 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,503 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:04 мск юань перешел к росту и находился на отметке 13,537 руб. (+2,75 коп.).

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