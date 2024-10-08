ЕС едва ли удастся добиться от стран Персидского залива осуждения СВО — портал

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз едва ли сможет добиться от стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) осуждения российской специальной военной операции (СВО) на Украине. Такое мнение выразили источники портала Euractiv среди европейских дипломатов.

По его данным, 16 октября в Брюсселе состоится первый саммит ЕС-ССАГПЗ, в ходе которого европейские лидеры встретятся со своими коллегами из Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Некоторые страны ЕС рассчитывают включить в итоговую декларацию мероприятия тезисы с осуждением российской СВО на Украине, а также призывы к защите так называемого «[международного] порядка, основанного на правилах». Однако, по оценке собеседников портала, участники ССАГПЗ едва ли одобрят эти инициативы из-за того, что поддержка ЕС Украины воспринимается ими как лицемерие на фоне недостаточного внимания европейских стран к последствиям конфликта в секторе Газа. «Маловероятно, что мы сможем многого добиться на этом саммите, особенно когда Украина и весь Ближний Восток одновременно охвачены огнем», — сказал Euractiv европейский дипломат.

По информации портала, из-за пессимистичных ожиданий Брюсселя относительно продвижения европейских подходов к международным проблемам, а также неготовности объединения сейчас решать наиболее сложные проблемы в сотрудничестве между ЕС и ССАГПЗ, повестка мероприятия будет довольно размытой. «Торговля станет самой важной темой, добавьте к этому внимание к энергетике и климату, коммуникации, гуманитарной помощи, диалогу по вопросам безопасности, контактам между людьми и правам человека», — разъяснил подходы ЕС собеседник Euractiv.