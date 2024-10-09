Вооружение Тайваня означает войну — Минобороны КНР о новых поставках США
09:20 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поставка вооружений администрации Тайваня означает поощрение сторонников «независимости» острова, что способно привести к войне. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Минобороны КНР У Цзянь, комментируя решение президента США Джо Байдена выделить $567 млн на поставку вооружений и оказание военной помощи Тайваню.
«Что необходимо подчеркнуть, так это то, что вооружение Тайваня направлено на поощрение сторонников „независимости Тайваня“, „независимость Тайваня“ означает войну, а попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая неизменно приведут к негативным последствиям», — отметил официальный представитель китайского оборонного ведомства.
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