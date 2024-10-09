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США и арабские страны ведут тайные переговоры с Ираном — ТВ

09:32 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство США вместе с несколькими арабскими странами ведут тайные переговоры с Ираном о прекращении огня и возобновлении мира на Ближнем Востоке. Об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Инициатива предусматривает примирение сторон «одновременно на всех фронтах». При этом Израиль не является стороной указанных переговоров, однако он проинформирован об их ходе.

Телеканал отмечает, что израильское правительство еще не сообщало США о своей позиции в отношении таких консультаций. «В настоящее время мы находимся в позиции силы, остановка огня будет на наших условиях, в том числе о выводе [сил „Хезболлах“] за [реку] Эль-Литани и уничтожении всей военной инфраструктуры „Хезболлах“ возле границы», — заявил телеканалу высокопоставленный израильских чиновник.

Высокопоставленный западный дипломат сообщил телеканалу, что позиция Ливана начала меняться в пользу примирения с Израилем и отказа от требования об остановке огня в секторе Газа после того, как израильские ВВС начали наносить удары по Бейруту.

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