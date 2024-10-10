Путин освободил Анатолия Антонова от должности посла РФ в США

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Антонова Анатолия Ивановича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянного наблюдателя Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне», — говорится в документе.