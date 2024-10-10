Силы ПВО уничтожили 5 украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО РФ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) с 08:40 до 11:00 мск уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один — над Курской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«10 октября с 08:40 до 11:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении.