Теннисист Надаль объявил о завершении карьеры

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

«Всем привет, я хочу сообщить вам, что ухожу из профессионального тенниса. Такова реальность, у меня были сложные годы, особенно последние два. Не думаю, что я могу играть. Очевидно, это сложное решение, но в этой жизни все имеет начало и конец, мне кажется, сейчас лучшее время, чтобы завершить карьеру, которая была длинной и успешной», — сказал Надаль.