Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин расширил условия безвизового режима на всех граждан Грузии. В новой редакции указа, опубликованной на портале правовых актов, больше не содержится исключений, для которых виза прежде была нужна.

В частности, теперь без визы в РФ граждане Грузии смогут въезжать и «в целях осуществления трудовой деятельности либо на срок более 90 дней», а также желающие получить в России образование.