Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Израилю
15:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германские власти продолжат поставлять вооружения Израилю. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые упрекнули правительство республики в отсутствии поддержки Израиля.
«Приятно, что у меня есть возможность выступить как депутат. Мы не принимали решения не поставлять оружие. Мы поставляли оружие, и мы будем поставлять оружие. Такова позиция правительства ФРГ», — сказал Шольц в ходе дебатов в Бундестаге, посвященных годовщине нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль.
«Я не буду нарушать правила секретности Федерального совета безопасности, но мы приняли в правительстве решения, которые также обеспечат дальнейшие поставки в ближайшее время, и тогда вы увидите, что это было ложное обвинение», — резюмировал канцлер.
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