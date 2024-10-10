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Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Израилю

15:32 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германские власти продолжат поставлять вооружения Израилю. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в ответ на обвинения представителей оппозиции, которые упрекнули правительство республики в отсутствии поддержки Израиля.

«Приятно, что у меня есть возможность выступить как депутат. Мы не принимали решения не поставлять оружие. Мы поставляли оружие, и мы будем поставлять оружие. Такова позиция правительства ФРГ», — сказал Шольц в ходе дебатов в Бундестаге, посвященных годовщине нападения палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль.

«Я не буду нарушать правила секретности Федерального совета безопасности, но мы приняли в правительстве решения, которые также обеспечат дальнейшие поставки в ближайшее время, и тогда вы увидите, что это было ложное обвинение», — резюмировал канцлер.

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