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НОВОСТИ

На желающих участвовать в саммите БРИКС оказывается давление, заявил Ушаков

16:00 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государства, желающие принять участие в саммите БРИКС в Казани, испытывали и испытывают давление, заявил на брифинге помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков.

«Естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось», — констатировал он.

«Представительство [на саммите БРИКС], в том числе африканских стран, весьма весомое. Так что факты сами свидетельствуют за себя. Но без давления, конечно, не обошлось, и я думаю, что оно будет по-прежнему оказываться», — сказал помощник российского лидера.

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