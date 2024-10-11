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ВС РФ с помощью дронов фиксируют массовые расстрелы украинскими заградотрядами солдат ВСУ

13:00 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие ВС РФ с помощью дронов фиксируют случаи массовых расстрелов украинскими заградительными отрядами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающихся бежать с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил ТАСС военнослужащий одного из штурмовых подразделений 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск с позывным Штурман.

«Неоднократно во время боев и так называемых контрнаступов вылетали „птичками“ и осматривали обстановку. Когда у украинцев заканчиваются патроны, и совсем становится плохая ситуация, они пытаются оттягиваться назад. По ним открывают огонь пулеметами, либо чем-то тяжелее. Они боятся нам сдаваться по той же причине. При каждом штурме или контрнаступе гибнет до десятка военнослужащих ВСУ», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что, вопреки большим потерям, ВСУ наращивают количество убитых под дружественным огнем военнослужащих.

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