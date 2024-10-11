0
0
0
НОВОСТИ

Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана

12:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведка полагает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не принял решения об отмене своей фетвы (богословского заключения) 2003 года, которая запрещает создание ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель аппарата директора национальной разведки США.

«Мы считаем, что верховный лидер не принял решения о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году», — сказал он в комментарии агентству Reuters.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 11.10.2024
Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
0
84
12:05 11.10.2024
Итоговое заявление саммита ВАС не приняли из-за «непримиримых разногласий» — МИД Индии
0
131
12:00 11.10.2024
Поездка Зеленского по странам ЕС не принесет ему желаемых результатов, считает Politico
0
135
11:32 11.10.2024
Турция ввела антидемпинговые пошлины от 6 до 43% на сталь из РФ, КНР, Индии и Японии
0
195
11:20 11.10.2024
ВСУ покинули позиции на западной окраине Часова Яра в ДНР — силовики
0
187
11:05 11.10.2024
В Клайпедский морской порт Литвы зашли с визитом пять военных кораблей НАТО
0
217
11:00 11.10.2024
РФ готова обсуждать с друзьями выстраивание нового миропорядка — Путин
0
206
10:32 11.10.2024
ВСУ намеренно уничтожили больницу в Курской области — местный житель
0
255
10:20 11.10.2024
Береговая охрана США спасла мужчину, дрейфовавшего в холодильнике после урагана
0
240
10:05 11.10.2024
США обеспокоены «опасной и незаконной» деятельностью Китая в Южно-Китайском море — Блинкен
0
276

Возврат к списку