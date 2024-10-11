Разведка США не зафиксировала изменений в ядерной доктрине Ирана
12:32 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская разведка полагает, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи не принял решения об отмене своей фетвы (богословского заключения) 2003 года, которая запрещает создание ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель аппарата директора национальной разведки США.
«Мы считаем, что верховный лидер не принял решения о возобновлении программы по созданию ядерного оружия, которую Иран приостановил в 2003 году», — сказал он в комментарии агентству Reuters.
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