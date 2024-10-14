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Миграционный план Туска предусматривает отказ в убежище для нелегальных мигрантов — СМИ

13:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миграционный план, разработанный премьер-министром Польши Дональдом Туском, предусматривает отказ в предоставлении убежища нелегальным мигрантам, а также сокращение количества студенческих и рабочих виз для иностранных граждан. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita, которой стали известны некоторые детали этого документа.

«Мы сведем к нулю нелегальную миграцию в Польшу», — приводит издание слова премьер-министра. По мнению газеты, миграционный план свидетельствует о том, что кабинет Туска намерен положить конец политике «открытых дверей».

Газета сообщает, что план под названием «Получить контроль, обеспечить безопасность» разрабатывался с января группой экспертов МВД под руководством замминистра Мачея Дущика. Главной задачей на ближайшие пять лет власти ставят полный контроль над восточной границей, где в течение трех последних лет наблюдается повышенная активность нелегальных мигрантов. Для этого, указывает Rzeczpospolita, Польше придется отказаться от положений Женевской конвенции, гарантирующей мигрантам право на получение убежища.

Вторым элементом миграционного плана Туска является уменьшение численности студенческих и рабочих виз. По данным МВД, в 2018–2023 гг. Польша выдала иностранцам 6 млн виз, из которых 3,8 млн были рабочими. Газета отмечает, что уже за первое полугодие 2024 года таких виз было выдано на 31% меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Как следует из плана, студенческие визы будут выдаваться только тем, кто хочет учиться, а не тем, кто делает вид, что хочет учиться, пишет издание.

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