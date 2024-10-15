Кремль не уточнил, будут ли положения о взаимной обороне в договоре с Ираном

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли включены положения о взаимной обороне в готовящийся договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Содержание документа будет раскрыто уже после окончания работы над ним, ответил представитель Кремля на брифинге на вопрос ТАСС.

«Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — указал пресс-секретарь президента РФ.