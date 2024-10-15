Кремль не уточнил, будут ли положения о взаимной обороне в договоре с Ираном
14:00 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал уточнять, будут ли включены положения о взаимной обороне в готовящийся договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Содержание документа будет раскрыто уже после окончания работы над ним, ответил представитель Кремля на брифинге на вопрос ТАСС.
«Когда он будет готов, тогда уже можно будет говорить о его содержании», — указал пресс-секретарь президента РФ.
НОВОСТИ
- 14:12 15.10.2024
- Украину перед началом учебного года покинули 300 тыс. школьников — депутат
- 14:08 15.10.2024
- Ростех создаст авиакластер в Подмосковье на базе «Ред Вингз» и «Жуковского»
- 13:32 15.10.2024
- Казахстан готов вновь предложить Армении и Азербайджану площадку для переговоров о мире
- 13:20 15.10.2024
- Израиль учитывает позицию США, но решения принимает сам — канцелярия Нетаньяху об Иране
- 13:05 15.10.2024
- Тема репараций между Польшей и Германией еще не закрыта — спикер польского Сейма
- 13:00 15.10.2024
- Трамп согласился поддержать пакет помощи Украине, чтобы объединить республиканцев — книга
- 12:32 15.10.2024
- Новый штаб НАТО для Украины «приведет к переменам» на поле боя, утверждает Рютте
- 12:20 15.10.2024
- Байден обещал Дуде, что США всегда будут защищать Польшу
- 12:05 15.10.2024
- Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО для отражения иранских ракет — FT
- 12:00 15.10.2024
- Минздрав РФ планирует направить на борьбу с онкозаболеваниями не менее 140 млрд рублей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать