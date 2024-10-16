Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областью

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Белгородской областью и один над Воронежской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО уничтожено три украинских беспилотных летательных аппарата: два БПЛА — над территорией Белгородской области и один — над территорией Воронежской области», — сообщили там.