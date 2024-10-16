Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин провел двустороннюю встречу со своим китайским коллегой премьером Госсовета КНР Ли Цяном. Этой беседе предшествовала встреча в формате «тройки» — РФ, Монголия, Китай.