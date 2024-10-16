Самолеты Израиля наносят ракетные удары по южной окраине Бейрута, слышны взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители израильских ВВС вновь атаковали южные окраины и предместья ливанской столицы, где находятся объекты шиитской организации «Хезболлах» и проживают ее сторонники. Как передает корреспондент ТАСС, по меньшей мере два мощных взрыва раздались в квартале Харет-Хорейк.

Ранее командование израильской армии направило срочное предупреждение жителям юга Бейрута с требованием покинуть несколько зданий, по которым в ближайшее время будут нанесены авиаудары.