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НОВОСТИ

Кабмин РФ на 2025 г. почти вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов

09:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России утвердило квоту на временное проживание иностранцев в РФ в размере 5,5 тыс. разрешений в 2025 году. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

«Установить на 2025 год квоту на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства 5,5 тыс. разрешений на временное проживание в Российской Федерации с распределением по субъектам», — говорится в распоряжении.

В сравнении с нынешним годом, когда квота составляла 10 595, она сократилась почти вдвое. Весь объем разрешений будет распределен по российским регионам в соответствии с их заявками.

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