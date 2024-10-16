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Будущее человечества зависит от отношений КНР и США — Си Цзиньпин

10:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские отношения являются одними из важнейших в мире, от них зависит благополучие двух народов, будущее всего человечества.

«Китайско-американские отношения являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире, они связаны с благополучием двух народов и будущей судьбой человечества», — написал глава китайского государства в приветствии участникам традиционной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям (США). Китай, констатировал он, неизменно строил китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Пекин, отмечается далее, «всегда считал, что успехи Китая и Соединенных Штатов — это возможности друг для друга, обе страны должны помогать друг другу в развитии, а не наоборот».

«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов, это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру», — подчеркнул председатель КНР.

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