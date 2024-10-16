Будущее человечества зависит от отношений КНР и США — Си Цзиньпин
10:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что китайско-американские отношения являются одними из важнейших в мире, от них зависит благополучие двух народов, будущее всего человечества.
«Китайско-американские отношения являются одними из важнейших двусторонних отношений в мире, они связаны с благополучием двух народов и будущей судьбой человечества», — написал глава китайского государства в приветствии участникам традиционной встречи Национального комитета по американо-китайским отношениям (США). Китай, констатировал он, неизменно строил китайско-американские отношения в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Пекин, отмечается далее, «всегда считал, что успехи Китая и Соединенных Штатов — это возможности друг для друга, обе страны должны помогать друг другу в развитии, а не наоборот».
«Китай готов быть партнером и другом Соединенных Штатов, это принесет пользу не только двум странам, но и всему миру», — подчеркнул председатель КНР.
НОВОСТИ
- 10:05 16.10.2024
- В Курской области сдались в плен военные ВСУ из карательного подразделения
- 09:32 16.10.2024
- Кабмин РФ на 2025 г. почти вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов
- 09:20 16.10.2024
- Самолеты Израиля наносят ракетные удары по южной окраине Бейрута, слышны взрывы
- 09:05 16.10.2024
- Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
- 09:00 16.10.2024
- Силы ПВО за ночь уничтожили три украинских БПЛА над Белгородской и Воронежской областью
- 21:40 15.10.2024
- Белый дом не может подтвердить сообщения об участии военных КНДР в СВО - Кирби
- 21:00 15.10.2024
- Трамп: Резервная валюта находится под угрозой, потому что есть Иран, есть Россия, есть Китай
- 20:30 15.10.2024
- Высока вероятность, что уровень импорта газа из РФ в 2024 году окажется выше, чем в 2023-м - ЕК
- 20:10 15.10.2024
- СМИ сообщают о взломе хакерами ряда объектов критической инфраструктуры Британии
- 19:00 15.10.2024
- ОВА Харьковской области объявила обязательную эвакуацию гражданских лиц из Купянска
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать