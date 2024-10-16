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В Думе предлагают выплачивать школьникам 4 млн рублей за победу в международных олимпиадах

10:20 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») направила письмо вице-премьеру Дмитрию Чернышенко с предложением выплачивать по 4 млн рублей школьникам и студентам за победу в международных научных олимпиадах. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

«Представляется важным создание государственной системы материальной поддержки учащихся школ и университетов, показавших выдающиеся интеллектуальные способности и ставших победителями или призерами престижных международных научных олимпиад. Так, для победителей и призеров ключевых международных интеллектуальных соревнований, таких как Международная математическая олимпиада (англ. IMO), Международная биологическая олимпиада (англ. IBO), Международная олимпиада по информатике (англ. IOI) и так далее, предлагается установить федеральные призовые выплаты в размере призовых выплат для российских спортсменов-олимпийцев 2022 года», — отмечает Лантратова.

«То есть 4 миллиона рублей для обладателей золотых медалей, 2,5 миллиона за второе место и 1,7 миллиона за третье», — добавляет она.

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