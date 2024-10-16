Начальник Генштаба ВС Армении и американские военные обсудили вопросы сотрудничества

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый заместитель министра обороны Армении, начальник Генштаба ВС Эдвард Асрян в ходе рабочего визита в США провел переговоры с высокопоставленными американскими военными, стороны обсудили вопросы сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба военного ведомства Армении.

Как отмечается в пресс-релизе, Асрян встретился с директором Управления по оборонному сотрудничеству и безопасности США Майком Миллером, командующим Командования содействия безопасности армии США бригадным генералом Аленом Пеппером и заместителем помощника шефа Пентагона Трессой Генов.

«В ходе встреч был обсужден ряд вопросов, касающихся нынешнего хода оборонного партнерства Армения — США, предстоящих программ и региональной безопасности», — говорится в сообщении.