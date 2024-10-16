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США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией — Politico

11:05 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США не планируют идти навстречу просьбам Киева сбивать российские ракеты и беспилотники в воздушном пространстве Украины из-за риска начала ядерного конфликта с Москвой. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что США участвуют в отражении атак Ирана против Израиля, но при этом отказываются использовать свои вооруженные силы для уничтожения российских ракет. «Жесткий ответ, который украинцам, возможно, не понравится услышать, <…> заключается в том, что мы можем пойти на риск и сбить иранские ракеты над Израилем, не развязывая прямой войны с Тегераном, которая может привести к ядерному конфликту. Попытка сделать это с Россией сопряжена с гораздо большим риском», — пояснил изданию источник в американском Сенате. Как добавили в Politico, аналогичную точку зрения также высказали несколько представителей администрации президента США Джо Байдена.

В издании также отметили, что для оказания помощи Израилю Вашингтону достаточно комплексов противовоздушной обороны (ПВО), размещенных на кораблях. Однако для уничтожения российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины, которая по свой территории значительно превосходит Израиль, США придется направить туда свои наземные комплексы ПВО и истребители. Подобные меры влекут за собой риск прямого столкновения с Вооруженными силами России, чего в Белом доме хотели бы избежать, заключает Politico.

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