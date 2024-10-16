Россию могут внести в черный список FATF
11:32 16.10.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в чёрный список. Издание отмечает, что сделать это Международная группа по борьбе с отмыванием денег намерена 22 октября.
Авторы публикации со ссылкой на конфиденциальный документ отмечают, что включить РФ в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросила Украина.
В досье Financial Action Task Force (FATF) говорится, что Москва находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с государствами из чёрного списка — Ираном и Северной Кореей. В документе также сказано, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.
Членство нашей страны в организации было приостановлено в феврале 2023 года. "Говорит Москва"
НОВОСТИ
- 11:20 16.10.2024
- До 300 тыс. рабочих мест может быть сокращено в промышленности ФРГ — Gesamtmetall
- 11:05 16.10.2024
- США не будут сбивать российские ракеты над Украиной из-за риска войны с Россией — Politico
- 11:00 16.10.2024
- Начальник Генштаба ВС Армении и американские военные обсудили вопросы сотрудничества
- 10:32 16.10.2024
- Макрон напомнил Нетаньяху, что Израиль был создан по решению ООН - СМИ
- 10:20 16.10.2024
- В Думе предлагают выплачивать школьникам 4 млн рублей за победу в международных олимпиадах
- 10:05 16.10.2024
- В Курской области сдались в плен военные ВСУ из карательного подразделения
- 10:00 16.10.2024
- Будущее человечества зависит от отношений КНР и США — Си Цзиньпин
- 09:32 16.10.2024
- Кабмин РФ на 2025 г. почти вдвое снизил квоту на временное проживание мигрантов
- 09:20 16.10.2024
- Самолеты Израиля наносят ракетные удары по южной окраине Бейрута, слышны взрывы
- 09:05 16.10.2024
- Мишустин встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать