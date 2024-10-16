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НОВОСТИ

Россию могут внести в черный список FATF

11:32 16.10.2024 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в чёрный список. Издание отмечает, что сделать это Международная группа по борьбе с отмыванием денег намерена 22 октября.

Авторы публикации со ссылкой на конфиденциальный документ отмечают, что включить РФ в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросила Украина.

В досье Financial Action Task Force (FATF) говорится, что Москва находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с государствами из чёрного списка — Ираном и Северной Кореей. В документе также сказано, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.

Членство нашей страны в организации было приостановлено в феврале 2023 года.  "Говорит Москва"

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