Россию могут внести в черный список FATF

11:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Politico узнало о планах FATF рассмотреть внесение России в чёрный список. Издание отмечает, что сделать это Международная группа по борьбе с отмыванием денег намерена 22 октября.

Авторы публикации со ссылкой на конфиденциальный документ отмечают, что включить РФ в список юрисдикций с высоким уровнем риска попросила Украина.

В досье Financial Action Task Force (FATF) говорится, что Москва находится в тесном экономическом и военном сотрудничестве с государствами из чёрного списка — Ираном и Северной Кореей. В документе также сказано, что Россия использует Telegram и криптовалюты для финансирования терроризма и отмывания денег.

Членство нашей страны в организации было приостановлено в феврале 2023 года. "Говорит Москва"