На руках у населения порядка 17 трлн руб. наличными — «Гознак»

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отмены наличных денег в РФ не будет, в ближайшее время она также не предвидится. Об этом сообщил журналистам на площадке форума Finopolis на федеральной территории Сириус заместитель генерального директора АО «Гознак» по маркетингу и стратегиям Георгий Корнилов.

Ранее Корнилов сообщал, что дискуссия о принципиальной необходимости наличных может начаться в 2030 году. При этом он уточнял, что это не означает отмены наличных денег в 2030 году.

«Никакой валютаристской отмены наличных денег нет, не будет и вряд ли предвидится», — сказал Корнилов, уточнив, что на текущий момент для этого нет возможностей и технологий.

Корнилов подчеркнул, что в настоящее время у населения порядка 17 трлн рублей наличных денег. Их количество стабилизировалось, но существенно оно уменьшаться не будет, считает Корнилов. «И даже если оно (использование наличных денег — прим. ТАСС) не так широко, как раньше, это не означает, что наличные деньги в какой-то в ближайшей перспективе исчезнут», — добавил он.