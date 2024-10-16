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Швеция увеличит расходы на оборону, чтобы справиться с «ситуацией военного времени» — МО

12:05 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Швеции намерены увеличить оборонные расходы, чтобы справиться с «ситуацией военного времени». Об этом сообщил министр обороны страны Пол Йонсон в интервью европейскому изданию Politico.

По его словам, цель планов по увеличению военных расходов, представленных в проекте оборонного бюджета на период до 2030 года, заключается в том, чтобы дать Швеции возможность справиться «с ситуацией военного времени». Эти меры направлены на то, чтобы сделать авторитетной гражданскую оборону королевства, которая была сильна во время холодной войны, подчеркнул Йонсон.

«Риск атаки [на Швецию] нельзя исключать», — считает министр. По его утверждению, главную угрозу для Швеции и НАТО в целом представляет Россия. При этом Йонсон не пояснил, на чем основываются данные опасения.

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