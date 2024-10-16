Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребитель военно-морского флота (ВМФ) США EA-18G «Гроулер» (Growler), который базировался на базе ВМФ Уидби-Айленд, потерпел крушение во время тренировочного полета рядом с восточной частью вулкана Рейнир (штат Вашингтон). Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее информации, истребитель был закреплен за 130-й радиоэлектронной штурмовой эскадрильей. Вертолет ВМФ США MH-60S в составе поисковой группы «отправлен на место крушения», уточняет газета. Статус пилотов до сих пор не установлен. Причины аварии расследуются.

Истребитель радиоэлектронной борьбы EA-18G «Гроулер» представляет модификацию истребителя F/A-18 «Супер хорнет» (Super Hornet). Его стоимость составляет $67 млн.