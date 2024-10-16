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Мэр Набатии и пять членов горсовета погибли при израильском авиаударе по югу Ливана

13:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Истребители израильских ВВС нанесли массированный удар по городу Набатия на юге Ливана, поразив ракетами центр города и несколько жилых домов на окраине. Об этом сообщил ТАСС по телефону директор регионального Дома русской культуры Асаад Дия.

«Погибли мэр города Ахмед Кхейль и пять членов муниципального совета, которые находились в здании мэрии, где идет сбор гуманитарной помощи, — сказал собеседник. — Налет продолжался несколько минут, все вокруг сотрясалось от сильных взрывов».

По его словам, центральная часть города сильно разрушена.

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