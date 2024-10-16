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ВС РФ освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР

13:05 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Красный Яр Донецкой Народной Республики. <…> Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Невское Луганской Народной Республики», — сообщили там.

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