Конфликт полностью истощил Украину, а армия России неуклонно выбивает ВСУ из Донбасса — WP
13:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не может противостоять российскому наступлению в Донбассе, а среди украинцев будет расти недовольство по мере осознания того, что их страна находится в безвыходном положении и вынуждена терять территории. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).
«Война практически полностью истощила страну, а российская военная машина, не сломленная западными санкциями, превосходит [Украину] по вооружениям и численности. Украинское вторжение в конце лета в российскую Курскую область обеспечило долгожданный подъем боевого духа, но пока не принесло стратегических преимуществ. Тем временем украинские силы на восточном фронте ослабевают перед лицом продолжающегося российского наступления, неуклонно теряя территории в Донбассе», — пишет обозреватель издания Ишан Тарур.
По его словам, осознание того, что Украина находится в такой ситуации, пришло к лидерам западных стран уже много месяцев назад, но только сейчас они начали признавать это публично. Тарур напомнил о высказывании президента Чехии Петра Павела, «одного из самых ярых сторонников Киева в Центральной Европе», который 23 сентября призвал украинское руководство быть реалистами и признать утрату территорий в конфликте с Россией. Такой сценарий Павел назвал «наиболее вероятным исходом войны».
Армия Украины «постоянно вынуждена отступать, потому что у русских гораздо больше сил», приводит издание слова украинского военного. По его признанию, «довольно трудно представить, что Украине удастся отбросить [российские войска] к границам 1991 года».
«Аналитики опасаются, что по мере того, как к украинцам приходит осознание, что они против своей воли находятся в безвыходном положении, среди них будет нарастать злоба, особенно если им придется уступить территорию, занятую Россией», — отмечает журналист. Независимо от поддержки Киева со стороны западных стран, которая, вероятно, сохранится, на Украине может расти недовольство Западом, заключает обозреватель газеты.
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