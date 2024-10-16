0
0
148
НОВОСТИ

Сбер стал вторым крупнейшим эквайером в мире

13:15 16.10.2024

Санкции, ограничения и уход вендоров не повлияли на развитие финансовых технологий в России, что связано в первую очередь с активным внедрением отечественных решений. Благодаря собственным технологическим разработкам Сбер сохранил лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров и занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций.

Как показал рейтинг ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру – JPMorgan Chase.

Сбер укрепил свои позиции на мировом рынке и продемонстрировал уверенный рост в сегменте эквайринга – 9,1% всего мирового рынка транзакций приходится на российский банк.

За прошедший год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером. Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv. Это достижение еще раз подтверждает лидерство крупнейшего российского банка в мире, отражает успехи России в цифровой трансформации и разработке инновационных решений для бизнеса и частных клиентов.

«Сбер постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей, – подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 16.10.2024
Италия выдворила первую группу мигрантов, которые будут размещены в центре в Албании
0
42
14:12 16.10.2024
Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане» урегулирования
0
90
14:00 16.10.2024
Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова — Песков
0
105
13:32 16.10.2024
Конфликт полностью истощил Украину, а армия России неуклонно выбивает ВСУ из Донбасса — WP
0
181
13:20 16.10.2024
ПВО РФ за сутки сбила 3 снаряда HIMARS и 56 украинских беспилотников — МО РФ
0
173
13:05 16.10.2024
ВС РФ освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
0
197
13:00 16.10.2024
Мэр Набатии и пять членов горсовета погибли при израильском авиаударе по югу Ливана
0
179
12:32 16.10.2024
Иран должен закрыть морские пути для европейских судов в ответ на санкции, полагает газета
0
264
12:20 16.10.2024
Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета
0
257
12:05 16.10.2024
Швеция увеличит расходы на оборону, чтобы справиться с «ситуацией военного времени» — МО
0
256

Возврат к списку