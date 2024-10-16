Сбер стал вторым крупнейшим эквайером в мире

13:15

Санкции, ограничения и уход вендоров не повлияли на развитие финансовых технологий в России, что связано в первую очередь с активным внедрением отечественных решений. Благодаря собственным технологическим разработкам Сбер сохранил лидирующие позиции в мировом рейтинге крупнейших эквайеров и занял второе место в мире по количеству обработанных транзакций.

Как показал рейтинг ведущего мирового издания в сфере платежных систем Nilson Report, по итогам 2023 года Сбер всего на 1 процентный пункт уступил мировому лидеру – JPMorgan Chase.

Сбер укрепил свои позиции на мировом рынке и продемонстрировал уверенный рост в сегменте эквайринга – 9,1% всего мирового рынка транзакций приходится на российский банк.

За прошедший год Сбер показал наиболее динамичный рост и значительно сократил разрыв с мировым лидером. Третью и четвертую строчки заняли Worldpay и Fiserv. Это достижение еще раз подтверждает лидерство крупнейшего российского банка в мире, отражает успехи России в цифровой трансформации и разработке инновационных решений для бизнеса и частных клиентов.

«Сбер постоянно развивает свои сервисы, чтобы соответствовать любым запросам людей, – подчеркнул президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. – Мы гордимся, что благодаря нашим клиентам стали одним из лидеров на мировом рынке эквайринга. В прошлом году они расплатились с помощью сервисов Сбера больше 47 млрд раз. Мы продолжим развивать свои технологии, чтобы людям было удобно и безопасно пользоваться самыми лучшими сервисами и услугами в мире».