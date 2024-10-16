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НОВОСТИ

Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане» урегулирования

14:12 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский «план» урегулирования не предусматривает уступку территорий или заморозку конфликта. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский.

«Это не заморозка. Это не торговля территорией или суверенитетом Украины. Мы должны реализовать план», — сказал он, выступая в Верховной раде.

Зеленский впервые публично представляет свой «план» в парламенте, хотя его основные положения уже ранее появлялись в прессе, в том числе приглашение Украины в НАТО, удары дальнобойным оружием вглубь территории России, наращивание поставок оружия Киеву.

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