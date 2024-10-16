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Италия выдворила первую группу мигрантов, которые будут размещены в центре в Албании

14:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа из 16 мигрантов доставлена на корабле ВМС Италии в албанский порт Шенгини, откуда их переведут в первый итальянский центр временного размещения за пределами страны.

Как сообщает радиостанция Radio-1, 10 мигрантам из Бангладеш и 6 египтянам, спасенным в международных водах силами итальянских служб, будут проведены все необходимые процедуры по идентификации, а также медосмотр.

Сооруженный итальянцами по договоренности с Албанией центр сможет одновременно принимать до 3 000 мигрантов. Там будет осуществляться рассмотрение запросов на предоставление убежища в Италии. В случае несоответствия европейским нормам мигрант будет выслан в страну, из которой родом или из которой прибыл. При этом все расходы ложатся на итальянскую сторону. Уточняется также, что в центр временного приема в Албании не будут доставляться несовершеннолетние и люди, представляющие уязвимые группы населения (беременные женщины, люди, нуждающиеся в медпомощи).

Итальянские власти называют такой подход «моделью для приема мигрантов в Европе». При этом в Тиране заявили, что не намерены разрешать размещать у себя на территории центры других стран.

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