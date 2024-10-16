Италия выдворила первую группу мигрантов, которые будут размещены в центре в Албании
14:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа из 16 мигрантов доставлена на корабле ВМС Италии в албанский порт Шенгини, откуда их переведут в первый итальянский центр временного размещения за пределами страны.
Как сообщает радиостанция Radio-1, 10 мигрантам из Бангладеш и 6 египтянам, спасенным в международных водах силами итальянских служб, будут проведены все необходимые процедуры по идентификации, а также медосмотр.
Сооруженный итальянцами по договоренности с Албанией центр сможет одновременно принимать до 3 000 мигрантов. Там будет осуществляться рассмотрение запросов на предоставление убежища в Италии. В случае несоответствия европейским нормам мигрант будет выслан в страну, из которой родом или из которой прибыл. При этом все расходы ложатся на итальянскую сторону. Уточняется также, что в центр временного приема в Албании не будут доставляться несовершеннолетние и люди, представляющие уязвимые группы населения (беременные женщины, люди, нуждающиеся в медпомощи).
Итальянские власти называют такой подход «моделью для приема мигрантов в Европе». При этом в Тиране заявили, что не намерены разрешать размещать у себя на территории центры других стран.
НОВОСТИ
- 14:12 16.10.2024
- Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане» урегулирования
- 14:00 16.10.2024
- Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова — Песков
- 13:32 16.10.2024
- Конфликт полностью истощил Украину, а армия России неуклонно выбивает ВСУ из Донбасса — WP
- 13:20 16.10.2024
- ПВО РФ за сутки сбила 3 снаряда HIMARS и 56 украинских беспилотников — МО РФ
- 13:15 16.10.2024
- Сбер стал вторым крупнейшим эквайером в мире
- 13:05 16.10.2024
- ВС РФ освободили Красный Яр в ДНР и Невское в ЛНР
- 13:00 16.10.2024
- Мэр Набатии и пять членов горсовета погибли при израильском авиаударе по югу Ливана
- 12:32 16.10.2024
- Иран должен закрыть морские пути для европейских судов в ответ на санкции, полагает газета
- 12:20 16.10.2024
- Истребитель ВМФ США потерпел крушение во время тренировочного полета
- 12:05 16.10.2024
- Швеция увеличит расходы на оборону, чтобы справиться с «ситуацией военного времени» — МО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать