ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
15:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании в первом чтении проект о лишении свободы на срок до 15 лет за организацию незаконной миграции, совершенную организованной группой или для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории России.
Законопроект был внесен в пакете инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Среди авторов законопроекта председатель Госдумы Вячеслав Володин и вице-спикер палаты парламента, глава думской комиссии по миграционной политике Ирина Яровая. Ранее в своем телеграм-канале Володин сообщил, что весь пакет инициатив будет рассмотрен в приоритетном порядке до декабря этого года. По его словам, принятие данных законопроектов будет способствовать противодействию организации незаконной миграции, ужесточению наказаний за совершение преступлений в этой сфере, а также обеспечению общественной безопасности.
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