Украина построит в Литве завод гексогеновых боеприпасов
15:12 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина построит в Литве завод по производству гексогеновых боеприпасов. Об этом сообщило министерство экономики и инноваций балтийской республики.
«С украинской стороной подписан протокол о намерениях. Строительство должно начаться в 2025 году», — говорится в сообщении.
Более конкретных данных о самом заводе, о предприятии, которое намерено его строить, и о месте, где он может находиться, не указано. Однако литовские СМИ в связи с этим напомнили, что на прошлой неделе правительство республики зарезервировало для нужд обороны три участка государственной земли в Паневежском районе.
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