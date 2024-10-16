Володин призвал исключить врачей и учителей из списка профессий для получения ВНЖ
15:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сферы здравоохранения и образования должны быть исключены из списка профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как он ранее отметил, Министерство труда РФ должно обосновать список профессий, по которым иностранцам предоставляют вид на жительство в РФ в упрощенном порядке. Он поручил профильному комитету Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов запросить позицию Минтруда по вопросу регулирования отношений в рамках трудовой миграции.
«Надо изначально вывести из перечня специальностей такие направления, как здравоохранение и образование. Только так. Тогда наша лучшая научная, преподавательская школа будет готовить качественных специалистов. И мы, понимая ответственность, сделаем все возможное и для создания условий для врача и учителя», — сказал Володин.
«Когда мы говорим о дефиците кадров в здравоохранении и уповаем на то, что Минздрав подаст свою заявку в министерство труда и социальной защиты с целью привлечения в сферу здравоохранения мигрантов, надо вначале, наверное, обсудить этот вопрос. А целесообразно ли в эту сферу привлекать мигрантов? Или, может быть, сделать все, для того чтобы наши выпускники, целевики, из которых всего 34% возвращаются в больницы работать, пошли в профессию. И почему они не идут. А у нас министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами», — добавил он.
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