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Зеленский включил в свой «план урегулирования» удары вглубь РФ

16:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский план завершения конфликта предусматривает использование дальнобойного западного оружия для ударов по России и европейского воздушного щита. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, представляя свой план в Верховной раде.

«Совместные защитные операции с нашими партнерами в Европе для сбития российских ракет и дронов в пределах доступа воздушного щита партнеров, — сказал он. — Снятие партнерами ограничений на использование дальнобойного оружия по военным целям на территории России <…>, предоставление соответствующих вооружений, предоставление спутниковых данных и данных разведок».

Зеленский добавил, что второй пункт плана в целом предусматривает усиление военного потенциала Украины, поставку ей дополнительных западных вооружений.

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