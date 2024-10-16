Больше 20% населения РФ страдает от нехватки витаминов в рационе — эксперт
16:32 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гиповитаминоз отмечается практически у четверти населения России, кроме того, потребление сахара в некоторых регионах превышено в 4 раза. Об этом сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии академик РАН Виктор Тутельян.
«Гиповитаминоз [в РФ составляет] больше 20%, полная обеспеченность витаминами — 14-17%, остальные [проценты занимают различные] дефициты, нам не хватает витаминов. В первую очередь витамина D, витаминов группы B», — сказал он на пресс-конференции в Москве, приуроченной к Всемирному дню здорового питания.
Академик также добавил, что в рационе должны присутствовать продукты, обогащенные витаминами, микроэлементами.
Эксперт уточнил, что потребление сахара в некоторых регионах превышено в 4 раза, а жира и продуктов, содержащих холестерин, в 2 раза. При этом в рационе россиян отмечается дефицит овощей, фруктов, мяса и молочных продуктов.
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