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НОВОСТИ

Милитаризация ЕС потребует новых военных займов в размере 50 млрд евро в год — Боррель

17:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Милитаризация Евросоюза требует размещения общих военных займов стран Евросоюза на уровне 50 млрд евро в год в течение 10 лет, причем большая часть этих средств должна быть направлена на поддержку Украины. Такое мнение высказал уходящий глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на конференции в Брюсселе.

«Для обеспечения наших (ЕС — прим. ТАСС) оборонных возможностей нам нужно 500 млрд евро в течение 10 лет, то есть 50 млрд [евро] в год. Мы должны привлекать эти деньги, выпуская общие долговые обязательства, как мы действовали в [пандемию] COVID», — заявил Боррель.

На первом этапе он призвал пустить эти деньги на финансирование программ военной помощи Украине.

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