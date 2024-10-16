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НАТО не рассматривает приглашение Киева в краткосрочной перспективе — постпред США

17:40 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает предоставление Украине членства в краткосрочной перспективе. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.

«Мы сейчас не находимся на той стадии, когда альянс говорит о направлении Украине приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она на онлайн-брифинге для журналистов. При этом Смит отметила, что НАТО продолжит консультации с Киевом по поводу мер, которые он может принять для приближения членства в организации.

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