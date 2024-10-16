НАТО не рассматривает приглашение Киева в краткосрочной перспективе — постпред США
17:40 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Организация Североатлантического договора (НАТО) не рассматривает предоставление Украине членства в краткосрочной перспективе. Об этом заявила постоянный представитель США при альянсе Джулианн Смит.
«Мы сейчас не находимся на той стадии, когда альянс говорит о направлении Украине приглашения в краткосрочной перспективе», — сказала она на онлайн-брифинге для журналистов. При этом Смит отметила, что НАТО продолжит консультации с Киевом по поводу мер, которые он может принять для приближения членства в организации.
НОВОСТИ
- 17:12 16.10.2024
- США ожидают удара Израиля по Ирану до выборов американского президента 5 ноября — CNN
- 17:00 16.10.2024
- Милитаризация ЕС потребует новых военных займов в размере 50 млрд евро в год — Боррель
- 16:32 16.10.2024
- Больше 20% населения РФ страдает от нехватки витаминов в рационе — эксперт
- 16:12 16.10.2024
- ГД признает отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегальным мигрантом
- 16:00 16.10.2024
- Зеленский включил в свой «план урегулирования» удары вглубь РФ
- 15:32 16.10.2024
- Володин призвал исключить врачей и учителей из списка профессий для получения ВНЖ
- 15:12 16.10.2024
- Украина построит в Литве завод гексогеновых боеприпасов
- 15:00 16.10.2024
- ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за организацию незаконной миграции
- 14:32 16.10.2024
- Италия выдворила первую группу мигрантов, которые будут размещены в центре в Албании
- 14:12 16.10.2024
- Зеленский исключил уступки территорий в своем «плане» урегулирования
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать