Мошенники активизировались в сторону предложений о подработке на маркетплейсах - МВД РФ
18:55 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мошенники стали чаще использовать схему похищения денег у жертв с помощью предложений о подработке на маркетплейсах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Мошенники активизировались в сторону предложений для граждан о подработке на маркетплейсах. Оценка купленных товаров за небольшое вознаграждение (обычно 300-500 рублей) — это именно тот крючок, на который они ловят свою жертву», — говорится в сообщении.
Как пояснили в управлении, войдя в доверие, аферисты поручают жертве выкупить определенный товар за вознаграждение. При этом человек остается и без покупки, и без денег. Также злоумышленники могут попросить прислать данные банковской карты якобы для приема оплат маркетплейса. В действительности же карта будет использоваться для вывода похищенных у других людей средств, а владелец станет соучастником злоумышленников.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать