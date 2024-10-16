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Мошенники активизировались в сторону предложений о подработке на маркетплейсах - МВД РФ

18:55 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мошенники стали чаще использовать схему похищения денег у жертв с помощью предложений о подработке на маркетплейсах. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Мошенники активизировались в сторону предложений для граждан о подработке на маркетплейсах. Оценка купленных товаров за небольшое вознаграждение (обычно 300-500 рублей) — это именно тот крючок, на который они ловят свою жертву», — говорится в сообщении.

Как пояснили в управлении, войдя в доверие, аферисты поручают жертве выкупить определенный товар за вознаграждение. При этом человек остается и без покупки, и без денег. Также злоумышленники могут попросить прислать данные банковской карты якобы для приема оплат маркетплейса. В действительности же карта будет использоваться для вывода похищенных у других людей средств, а владелец станет соучастником злоумышленников.

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