ВПП предсказывает югу Африки «худший в их истории продовольственный кризис»
19:55 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Юга Африки оказались в катастрофическом положении, когда им угрожает «худший в их истории продовольственный кризис». Об этом заявил официальный представитель отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в регионе Томас Пири.
«Всемирная продовольственная программа призывает срочно оказать помощь этим государствам, — приводит его слова радиостанция RFI. — Необходимо сделать все, чтобы ситуация не переросла в региональную гуманитарную катастрофу. По нашим оценкам, страны региона сталкиваются с самым острым в своей истории продовольственным кризисом, который уже охватил 27 млн человек, из них 21 млн — дети».
Пири полагает, что с каждым последующим месяцем обстановка на Юге Африки будет становиться все хуже.
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