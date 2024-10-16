ВПП предсказывает югу Африки «худший в их истории продовольственный кризис»

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Юга Африки оказались в катастрофическом положении, когда им угрожает «худший в их истории продовольственный кризис». Об этом заявил официальный представитель отделения Всемирной продовольственной программы (ВПП) в регионе Томас Пири.

«Всемирная продовольственная программа призывает срочно оказать помощь этим государствам, — приводит его слова радиостанция RFI. — Необходимо сделать все, чтобы ситуация не переросла в региональную гуманитарную катастрофу. По нашим оценкам, страны региона сталкиваются с самым острым в своей истории продовольственным кризисом, который уже охватил 27 млн человек, из них 21 млн — дети».

Пири полагает, что с каждым последующим месяцем обстановка на Юге Африки будет становиться все хуже.