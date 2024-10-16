США выделили Украине еще 425 млн долларов на вооружения
20:55 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета вооружений на общую сумму $425 млн, включающего дополнительные средства ПВО. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам разговора американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Сегодня президент объявил о предоставлении Украине пакета военной помощи на сумму $425 млн, в который вошли дополнительные средства ПВО, боеприпасы класса земля — воздух, бронетехника и критически важные боеприпасы, необходимые для удовлетворения насущных потребностей Украины», — сообщили в Белом доме.
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