В Румынии принято срочное постановление о расходах страны на обучение украинских пилотов F-16

21:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Румынии приняло срочное постановление, которым определяются юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинских летчиков для полетов на истребителях F-16. Об этом сообщил представитель правительства по печати Михай Константин.

«Правительство Румынии одобрило юридические процедуры и обеспечение условий для подготовки украинского личного состава, который будет летать на самолетах F-16, — приводит его слова агентство Аджерпрес. — Подготовка будет проходить на 86-й авиабазе в Фетешть».

В обосновании проекта постановления указывалось, что для осуществления расходов из бюджета Минобороны «необходимо одобрение срочным постановлением правительства национальных норм, из которых ясно вытекало бы обязательство румынской стороны понести расходы на подготовку украинского личного состава».